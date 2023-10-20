第58屆金鐘獎延續去年制度，今年同樣將電視綜藝與戲劇分開舉辦，頒獎典禮於在10月20日和21日舉辦，節目金鐘主持由陳亞蘭和劉品言主持，戲劇金鐘則是鍾欣凌獨挑大樑，新鮮陣容讓觀眾都很期待。楊貴媚今年再度入圍，紅毯戰袍大露香肩，好搭檔嚴藝文深V西裝，胸前春光若隱若現讓觀眾超驚喜。

隔一年再來敲鐘的女神楊貴媚，今日一襲紅黑色平口套裝，一改去年露事業線風格，改露鎖骨和香肩；沒想到楊貴媚節目好夥伴嚴藝文服裝更辣，亮藍色深V套裝裡疑似沒穿，若隱若現讓觀眾目光不知該看哪。

嚴藝文深V套裝讓胸前春光若隱若現。（圖／陳俊吉）

楊貴媚大露香肩。（圖／陳俊吉）

楊貴媚去年才獲得第57屆「益智及實境節目主持人獎」，驚喜的是，今年與鍾欣凌、嚴藝文主持《老少女奇遇記》又雙料入圍「益智及實境節目獎」和「益智及實境節目主持人獎」，能否再敲鐘也令忠實觀眾非常期待。

金鐘58今年也將典禮分成電視節目和戲劇節目兩天舉辦，其中本屆綜藝節目主持人獎競爭激烈，被譽為最有看頭的獎項，吳宗憲和Lulu（黃路梓茵）一起入圍主持人獎、也各自又以另一個節目入圍，將對抗綜藝大哥胡瓜和主持新秀沈玉琳、Melody，讓觀眾都很期待誰能敲鐘。