新北市今（20）日新增5例本土登革熱病例，其中3例為日前五股區同家族接觸者擴大篩檢確診，另外兩例有台南旅遊史，新北市衛生局提醒民眾若出現發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似症狀，請盡速就醫並告知醫師活動史。

衛生局今天公布新北新增本土登革熱5病例，為1女4男，年齡介於12歲至69歲間。分布汐止區、林口區、五股區，發病日介於9月19日至10月14日，目前皆已康復。其中汐止區及林口區各1例，有台南旅遊史；五股區2例及林口區1例為日前五股區同家族接觸者擴大篩檢確診。

衛生局說，目前新北累計62例本土登革熱，分佈15個行政區，因近期五股區發生群聚案件，新北市副市長朱惕之今天上午也率領市府團隊前往疫區，動員405人聯合進行孳生源清除與容器減量，清除超過2881個儲水容器及78噸垃圾，並依《廢棄物清理法》告發處分亂丟垃圾的民眾2400元。

朱惕之說，五股區群聚是新北市主動擴大篩檢發現的，目前已針對個案活動3處筍園列為防疫管制區，也持續對管制區進行長效藥物噴消及環境孳生源清除，呼籲市民這段時間，避免再進入五股區筍園，目前已加派員警巡邏。

衛生局提醒，五股區登林路沿線區域皆為登革熱高風險警示區，民眾進入該區域務必落實防蚊措施，如出現發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似症狀，請盡速就醫並告知醫師活動史。