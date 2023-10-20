台塑集團於內湖的新總部，昨日迎來5000人正式進駐第1天。到了下班時間，總部外的公車站卻出現大量人潮。雖然交通局已協調公車業者於尖峰時間加開班次，但多數公車到站前就已經客滿，多班次出現「民眾上不了公車」的窘境。對此交通局長謝銘鴻說，台塑23日起會加開接駁車，11月初則將中型巴士升級為大巴，希望藉此紓緩等待的人潮。

據事前統計，有近5000人從原本台塑於敦化北路的舊大樓遷移至新址。當地民眾也憂心，內湖交通問題還有待解決，但現在卻又多了5000人進駐內湖，恐怕會加劇交通壅塞的狀況。交通局表示，台塑有做過內部問卷，經查進駐新總部的5000人之中，有近4000人會搭乘大眾交通運輸工具，預計人潮最多的地方應落在南京三民捷運站的公車站，以及台塑企業總部附近的公車站。

而昨日雖然上班時間並未對交通造成太大影響，不過適逢小周末，台塑總部附近的公車站，在下班時間也陸續出現大量人潮。雖然交通局協調公車業者加開「南京幹線」公車數量，不過由於該路線公車的路段相當廣，雖然公車間距縮短，但多輛公車到站前就已經客滿，也出現民眾在公車站苦等多時卻無法上車。

到場視察的國民黨台北市議員李彥秀表示，台塑5000人進駐新總部，對於內科交通的回堵一定會有影響，台塑與交通局都不能太樂觀看待，應該要用1個月以上的時間滾動式調整。李彥秀強調，市長蔣萬安很注重公私協力，希望台塑與市政府都能夠全力來配合，改善交通狀況。

當地石潭里長廖煒國說，台塑集團對於地方相當有善意與誠意，除了上班時間加開接駁車外，未來在下班時接也會加開大巴；周美里長丘麗玲則認為，一到下班時間，公車站的人潮就會湧現，甚至候車亭滿到不夠人站，台塑現階段僅派20人小巴疏運效果有限，交通局與台塑應協調配套措施。

交通局長謝銘鴻表示，由於20日是台塑員工陸續進駐新總部的最後一天，人潮比起以往都比較多一點，附近里民的搭車也受到一點影響。謝銘鴻說，已經緊急協調業者在上班及下班時間都加開班次，也會用一個月以上的時間觀察，並且會隨時開會討論，預定25日召開檢討會議，會邀集客運業者與里長溝通，為地方帶來繁榮之餘也不要造成交通壅塞。