高雄17直播鋼鐵人「South Train」再啟動，繼首站六龜新威國小、第二站鳳甲國中後，20日再次前往偏鄉第三站那瑪夏民權國小，鋼鐵人四位球員張伯維、李睿麒、盧哲毅、丹尼爾及助理教練林冠均坐了兩小時的車程，為的就是與全校60位同學同樂，訓練結束後，也發放鋼鐵人本賽季全新主視覺海報，並開啟簽名會。

那瑪夏民權國小，素有全台最美綠建築森林小學，學校環境周圍環繞著山，空氣也非常清新，活動開始前，也與民權國小主任林國仁贈送球衣、感謝狀。而活動過程中，除了專業的傳球、運球及投球訓練，最後也讓同學們有機會與球員們進行五對五對抗，同學們首次見到職業籃球員非常熱情，中間同學們還大方展現自己的舞技，逗得球員也非常開心

「South Train」校園巡迴活動來到第三站，無愧全台最美綠建築森林小學，丹尼爾也表示，覺得同學們都非常可愛、環境很清幽漂亮。盧哲毅提及今年校園巡迴也多了不少場，非常符合今年賽季鋼鐵人口號「GO雄TEAM」，與南部基層各個學校的學生互動交流，也讓同學們能夠藉由這個機會與球員互動，感受籃球的樂趣。

而上個禮拜2023金築鍛鐵盃籃球賽國小組四強賽結束，前三名隊伍也獲得豐富禮品，10月28日輪到國中組進行四強賽，屆時也將有職業等級球員進場及場邊播報的氛圍。鋼鐵人校園巡迴不停歇，持續耕耘南部基層籃球。