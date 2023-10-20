日本知名大牌藝人明石家秋刀魚的大型人氣綜藝節目《不為人知的明石家秋刀魚》首度來台拍攝特輯，為了推廣節目中所發掘出多名才華洋溢畫家的畫作，特別將這些明石家秋刀魚推薦的明星畫家們作品精挑細選後，參展本周末於世貿一館所舉辦的「台北國際藝術博覽會」並進行拍賣，派出諧星「足球時間」後藤輝基擔任串場主持，並請來曾參與《今際之國的闖關者》、《silent》等知名日劇的新生代人氣演員板垣李光人，還有人氣模特兒「日本肯尼」Matt（桑田將司）。

為了這次外景節目風塵僕僕的來台，除了後藤輝基昨天先來台進行錄製外，板垣李光人及Matt都是快閃半天，今天一早搭飛機抵台後，晚上又再回日本，讓首次來寶島的2人感到意猶未盡，其中Matt提到聽朋友說台灣有很多好吃的美食，但沒能有多的時間留下來品嘗感到小遺憾，直呼「我已經開始期待第二次來台灣了」，板垣李光人則表示自己有個住在台灣、認識十多年的好友特別為自己介紹了很多好玩好吃的景點，「結果發現一到台灣自己只能在這裡（世貿）待2個小時，希望下次能來台灣『復仇』好好玩一下！」被問到明石家秋刀魚怎麼沒來現場，後藤輝基表示：「明石家很忙，所以我們代替他來。」

被問及來台灣出外景節目錄影的感受？板垣李光人表示：「感覺這裡（世貿）場地好大，加上自己很喜歡畫圖、也喜歡美的東西，希望等能趁空檔好好地逛一下，Matt則表示：「因為我在日本沒有機會去參觀美術館或看展，但我本身就是個藝術品，因為我每天都把自己畫的票漂亮亮，把化妝當成畫圖一樣認真，像是化妝、要怎麼塗上臉，都會花很多間著墨研究。」話鋒一轉，他幽默地笑說：「我平常在日本化妝要3小時，但我今天只有不到1小時可以『作畫』，大家覺得如何呢？因為我覺得我這個作品也是藝術家的表現。」結果在場的媒體、民眾都對著他大喊：「很美！」讓Matt開心不已。