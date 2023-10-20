選戰倒數85天，民進黨總統參選人競選總部明天開箱，蔡英文總統也將出席，由賴清德專程導覽，隨著全國競總開張、展現「蔡賴合體」展現大團結後，象徵選戰將進入新的階段；此外，賴清德明天行程滿檔，共有11個行程，展現「不是躺著選」，更再度直搗國民黨總統侯友宜本命區新北市後，再殺入桃園，出席民進黨立委參選人競選總部成立大會。

賴清德競選總部原本要跟民進黨黨慶在9月份一起慶祝，但是當時正逢屏東大火而取消，賴清德全國競選總部座落於台北市北平東路的匯泰大樓，與民進黨中央黨部相距不到100公尺，這也是蔡總統2016、2020兩次參選總統並勝選的福地。

明天由賴清德親自前往「開箱」，蔡英文總統也會現身力挺，競選總幹事潘孟安、民進黨祕書長許立明也會體驗競總內部裝置，並在民主應援牆上留言簽名，展現民進黨大團結氣勢。

賴清德競辦發言人郭雅慧表示，由於賴清德是資深棒球迷，競總裝潢充斥滿滿棒球元素，入口處以橘色、黃色牆面為主要色系，並搭配棒球場的人工草皮綠色地板，牆上設計棒球、加油棒，以及「賴桑與我」系列動畫中，賴清德愛犬Luke所組成的「九犬圖」，活力感十足。

郭雅慧說，因為賴副總統非常喜歡棒球，所以在競總主體設計就是以球場做為主視覺，內野的草皮跟紅土作為意向，強面上還有護國神山玉山，還有挺台灣的LOGO。

此外，賴清德明天安排11個行程，除了關渡宮祈福，再趕往台灣大學參加雷震民主人權紀念講座活動第二場次，隨後皆是滿滿選舉場，先出席新北市第八選區賴清德吳崢及第七選區賴清德羅致政聯合競選總部成立大會，在跑回台北市出席競總開箱，再到新北出席全國工程界、全國宜蘭旅外鄉親賴清德後援會成立大會，再回台北市出席挺台灣親子音樂會暨台北市信賴台灣姊妹會成立大會，隨後奔往桃園參香行程，及出席桃園立委參選人鄭運鵬及范綱祥後援會成立大會。