媒體報導民眾指出贈送他人使用的誘蚊液過期，恐有違反環境用藥管理法規定，環境部化學署說明，經查所贈送的「蚊蟲捕捉器中的誘蚊液」，其成分為「小米、糖、水」，非屬環境用藥管理範圍，並無違反環境用藥管理法疑義。

環境部化學署表示，過期環境用藥為環境用藥管理法所稱劣質環境用藥，主管機關查獲劣質環境用藥，應通知製造、加工、輸入或販賣業者收回處理，業者未依期限收回，則依同法第48條處分；另查獲販賣、轉讓或意圖販賣而陳列、貯存劣質環境用藥，依第46條規定經限期令其改善，屆期未改善者，處分負責人。

環境部化學署說，該案贈送民眾蚊蟲捕捉器中的誘蚊液，其成分為「小米、糖、水」，未添加化學藥劑，非屬環境用藥管理範圍，並無違反環境用藥管理法。

化學署署長謝燕儒提及，目前針對劣質環藥管制對象為販賣、轉讓或意圖販賣而陳列，並未包括贈送，提醒民眾使用環藥時仍要依使用說明使用，並注意保存期限及環藥許可證。