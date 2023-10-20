天后張惠妹（阿妹）與小她6歲男友Sam交往12年，日前傳出Sam弟弟正義（姚正億）爆料「媽媽想要抱孫！」，因此傳出張惠妹和Sam有望戀情開花結果結婚，對此，天后經紀人陳鎮川稍早現身金鐘獎紅毯，被問此事一臉尷尬，但也沒否認說：「蛤？等《大嘻哈》得獎再跟你們說！」

陳鎮川今與蔡詩芸、阿達等人和節目《大嘻哈時代2》登上金鐘獎星光大道紅毯，被問到張惠妹要結婚一事是否是真的？甚至已婚？據《TVBS新聞網》報導，他先是驚訝疑惑回了一聲：「蛤？」接著賣關子笑說等節目如果有得獎再跟大家說，他也分享帶了兒子陳陳幫他做的幸運物手鍊，希望招好運順利拿獎。

近日天后張惠妹男友Sam的弟弟、同時也是藝人的姚正億透露母親年紀大、想要抱孫，因此傳出張惠妹和男友計畫結婚，對此，張惠妹的妹妹Saya（張惠春）出席活動的時候大笑說根本沒聽說，不知道怎麼會有這樣的消息傳出，她也表示還是跟姊姊密切聯繫，日前還在中秋節家族聚會見面。

Saya更默認姊姊張惠妹當時有帶男友Sam出席，可見兩人確實戀情穩定，而Sam日前在IG放閃，曬出女友在後台的照片，笑說：「這隻貓會挑食」，比喻女友開唱前對自己要求嚴格，什麼都不吃，Sam更開玩笑下Hashtag說：「原來你什麼都不要」，而照片中可見張惠妹穿低胸裝，性感露出半球，粉絲則回：「我想做那根棒棒糖」、「貓挑食才挑到你」、「是你讓她放心做自己」、「妹好美」。