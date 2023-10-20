第58屆金鐘獎頒獎典禮今（20日）晚於國父紀念館盛大舉行，首先登場的是「節目類」，星光大道由黃豪平與巴鈺主持，典禮則是陳亞蘭搭擋劉品言攜手主持；其中胡瓜今年搭檔吳怡霈、賴慧如主持的《最強綜藝秀》入圍綜藝節目主持人獎、綜藝節目獎，而今胡瓜攜吳怡霈、賴慧如以及節目班底們出席紅毯。

胡瓜今年帶著吳怡霈、賴慧如與節目班底走上金鐘紅毯，今年都升格為人妻的賴慧如、吳怡霈今晚大解放，賴慧如胸前開深V嶄露好身材，吳怡霈禮服側邊特殊剪裁露出纖細腰身，挖空設計大秀雪白美背，驚豔全場；至於熊霓扎起高馬尾，穿著斜肩白上衣露出香肩，合身設計好身材一覽無遺，下身搭配桃紅色長裙，相當亮眼。

熊霓（右）今出席金鐘紅毯全程站在後方。（圖／陳俊吉）

事實上，胡瓜日前爆出與20歲啦啦隊女神熊霓過從甚密，不僅與熊霓父親互動熱絡發自拍照，私下也曾現身球場應援，更傳出丁柔安聽到熊霓名字就會有情緒起伏；對此，胡瓜爆氣回應「媒體是哪隻眼睛看到柔安有生氣？你們在我家裝監視器嗎？」而今稍早就傳出胡瓜將帶著熊霓走上紅毯，而《綜藝秀》製作單位，同時也是熊霓的經紀公司證實，是臨時決議讓班底全部去金鐘獎。