國民黨總統參選人侯友宜全台第二場大型造勢晚會20日在台中盛大登場，截至7點，現場已湧入逾7000人，人手一支小國旗搖旗吶喊，「侯友宜凍蒜」聲不絕於耳，「漢子、燕子、禿子」預計將於8時左右大合體，現場支持者相當期待。
「來台中 挺友宜」大造勢活動晚間6時許在沙鹿登場，國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜、台中市長盧秀燕將攜手大進場，前高雄市長韓國瑜也會到場力挺，包括黨籍立委參選人楊瓊瓔、江啟臣、顏寬恒、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、林家興均上台助講，今晚充分展現國民黨大團結氣勢。
國民黨總統參選人侯友宜全台第二場大型造勢晚會20日在台中盛大登場，截至7點，現場已湧入逾7000人，人手一支小國旗搖旗吶喊，「侯友宜凍蒜」聲不絕於耳，「漢子、燕子、禿子」預計將於8時左右大合體，現場支持者相當期待。
「來台中 挺友宜」大造勢活動晚間6時許在沙鹿登場，國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜、台中市長盧秀燕將攜手大進場，前高雄市長韓國瑜也會到場力挺，包括黨籍立委參選人楊瓊瓔、江啟臣、顏寬恒、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、林家興均上台助講，今晚充分展現國民黨大團結氣勢。
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