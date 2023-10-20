美國在台協會（AIT）主席羅森伯格偕美國國務院亞太局資深顧問羅峻平（Michael Pignatello）15日至19日第三度訪問台灣，分別與總統蔡英文及三位總統參選人見面，強調美國不會選邊站且美方反對任何一方片面改變現狀，也不支持台灣獨立。前立委郭正亮表示，羅森伯格是要面對面跟候選人對話、蒐集非綠陣營整合的最新情報，不是為了來重申美方立場，民進黨的基本論述已經定型，只要不合綠營的外交、對美路線，就通通打成中共同路人，整個黨都已經被洗腦，失去思考能力。

郭正亮今(20日)在政論節目《新聞大白話》表示，羅森伯格此次訪台是為了「蒐集情報」，因為她要隨時跟美國國務卿布林肯回報台灣的選舉狀況，美國對於台灣非綠陣營的整合態勢，一定要掌握最新情報，美國人通常會強調要「面對面」見到候選人本人。

郭正亮認為，羅森伯格此次不是為了重申美國的既有立場，這沒什麼殺傷力，美國不支持台獨、希望兩岸對話交流，美國從頭到尾都是這句話，但賴清德還是變本加厲，持續升高。

郭正亮也直言，民進黨現在的基本論述已經非常清楚，就是只要與民進黨的外交路線、對美關係路線不一致，就會指控是幫中國大陸說話、說是中共同路人，不然就說是認知作戰。

郭正亮提到，民進黨立委邱議瑩在立法院質詢時說，先前中山大學講座上，向賴清德提問民進黨貪腐的女大學生是「拿手機照稿念」，稱這是認知作戰，但女學生的手機可能只是寫一些備忘錄而已。

郭正亮嘆說，民進黨整個黨都已經被洗腦，失去思考能力，連這種問題都說的出來，大學生跟綠營有不同意見，拿著手機提問，就說是「認知作戰」，簡直不可思議，實在是難以理解。