第58屆電視金鐘獎頒獎典禮於今（20日）、明（21日）在國父紀念館熱鬧登場，今先公布節目類得獎名單，非正式獎項「最具人氣綜藝節目獎」，由網路初選票選加上簡訊決選票數，最終累積最高票者勝出。

本屆入圍決選的綜藝節目有《綜藝玩很大》、《飢餓遊戲》、《嗨！營業中》、《天才衝衝衝》和《原子少年》，18日晚間23:59投票截止，《綜藝玩很大》和《飢餓遊戲》爭奪霸主，最終由《飢餓遊戲》殺出重圍。

《綜藝玩很大》沒能蟬聯。（圖／中時資料照）

《飢餓遊戲》在王仁甫、峮峮、許孟哲、蔡黃汝、孫協志等人的主持下，節目內容豐富又有趣，深受觀眾的愛戴，也獲得評審的肯定，入圍本屆金鐘益智及實境節目主持人獎，而典禮開始不久，就先打敗強敵《綜藝玩很大》，成為最具人氣綜藝節目獎得主。

正式頒獎前，投票環節出現一段插曲，截止前一刻本來是《飢餓遊戲》領先，19日公布結果時，《綜藝玩很大》的票數突然暴增7014票逆轉勝，引發網友質疑是否灌水，主辦單位三立電視則回應，截止後仍有網友繼續投票，但為維持人氣票選的公平及公正性，於截止時間後所投入的票數皆不予以採計，「故今日坊間所流傳之數據皆非真實結果」。

而《綜藝玩很大》開播9年，風格幽默、活潑又有質感，已2度敲響金鐘獎，可惜已故主持人小鬼黃鴻升生前未能一起拿獎；因此，當《綜藝玩很大》再度入圍益智及實境節目主持人獎時，吳宗憲受訪坦言，如果有機會再拿獎，他希望能把殊榮送給小鬼爸爸，「欠他（小鬼）一座，欠太久也不好」。