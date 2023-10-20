林宣妤（左起）、導演王禮霖、監製李心潔、吳慷仁、陳澤耀出席第20屆香港亞洲電影節。（甲上娛樂提供）

金馬影后李心潔首度出任監製、新銳導演王禮霖執導的首部劇情長片《富都青年》未演先轟動，不只榮獲金馬獎7項大獎提名，近期征戰各國也不斷傳來捷報，成功入選杜拜Meta Film Festival主競賽單元、菲律賓影展主競賽單元，並獲選為第20屆香港亞洲電影節隆重呈獻電影之一，昨晚（19日）放映獲得各界好評。

戲約滿滿的吳慷仁為參演該片，拋下一切飛到馬來西亞，陌生題材加上身處異國，坦言沒了瑣事干擾，專心程度相對提高，準備角色過程是完全的專注，入戲程度更是驚人，拍攝現場連導演王禮霖都不會隨意和他談話。吳慷仁說：「拍攝到殺青前2天，我都處在很焦慮的狀態，我本身樣貌白白淨淨，要怎麼成為那個角色，鏡頭畫面真實得很殘酷，我的眼神還有文化、像讀過書的人嗎？或看得出我其實會講話，但是假裝飾演一個不會說話、只會比手語的人嗎？那是很內心的對話，身為演員，就是不斷和自己對話。」最後憑藉著精湛演技首戰金馬影帝，也拿下榮獲西寧FIRST靑年電影展「最佳演員獎」。

導演王禮霖首執導演筒就入圍金馬獎最佳新導演，他表示，自己會放手給演員自由發揮，尤其和吳慷仁雖然溝通不多，開拍時卻立刻被他表現驚豔：「慷仁總是一上戲就已經準備好了，導演工作輕鬆很多，幸虧有他！」片中吳慷仁、陳澤耀從小相依為命、流落街頭，唯一的家族信物竟是隨處可見的雞蛋，王禮霖透露：「之所以選擇雞蛋，是因為小時候看到家境困苦的同班同學，午餐只能吃水煮蛋，那位同學總是用頭敲破雞蛋，印象深刻至今，後來寫劇本時，想給這對兄弟一個屬於他們的親密動作，就想到可以用頭敲雞蛋。」實際拍攝時許多場次都有敲雞蛋的戲，工作人員前置作業測試發現雞蛋敲頭非常痛，但兄弟倆很專業，因更換鏡位得敲很多次也不喊停，經常一次就過。

《富都青年》描寫一對沒有公民身份證的兄弟在富都老社區裡艱難求生，即使面對著殘酷現實，仍然願意為彼此赴湯蹈火，兄弟情深讓評審深受感動，飾演弟弟阿迪的陳澤耀功不可沒，成功入圍金馬獎最佳男配角。陳澤耀自認是屬於感受當下情緒的演員，不敢說再來一次能做得更好，已經很努力把自己最好一面交出來，回顧詮釋角色歷程，陳澤耀說：「我不喜歡給自己打分數，我是走進阿迪的人生故事裡面，真正感受到他、創作了他，我也沒辦法讓他的人生再重來一次。」電影將在12月1日正式在台上映。