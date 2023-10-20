桃園市觀音區一名孫姓工人，昨天（19日）晚間下班要回家時，四處都找不到自己的機車，誤以為遭竊急忙報警求助，警方獲報趕往現場，卻在遇到報案人之前，先在路邊看到該輛遺失的機車，隨即聯繫報案人前來確認，孫男看見愛車好端端停在路邊，才發現自己記錯停車位，頻向警方道謝。

大園警分局指出，觀音分駐所19日晚間接獲孫姓男子報案，稱其機車停放在工地附近，卻怎麼找都找不到，由於天色已晚他怕回不了家，也擔心機車遭人竊取，心急如焚只好報警求助。

警方獲報後先安撫孫男的情緒，在詢問他的機車車號後，立即通知線上巡邏警網前往查看，沒想到巡邏員警在還沒遇到報案人之前，就先看到他的機車好端端地停在工地附近，隨即通知孫男前來確認。

孫男看見愛車失而復得，連忙向員警道謝，表示自己是第一天到這個工地工作，對附近環境還不熟悉，加上當時天色昏暗，才會記錯停車位置，對於自己的疏忽造成這起烏龍案件，感到相當不好意思，同時也對員警的積極熱心深表感謝。