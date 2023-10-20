10月19日，上海證券綜合指數刷新了年初以來的最低點。雖然中國在房地産不景氣加劇情況下出台了鼓勵公司回購股份和階段性收緊首次公開募股（IPO）等政策，但上證綜合指數仍然快要跌破3000點的心理關口。由於中國的家庭資産過度偏向於住宅，目前投資者心理趨冷，恢復股票市場的信心已成為當務之急。

《日經中文網》指出，中國日前公佈的2023年7～9月國內生産總值（GDP）實際增長4.9%，超過了市場預測平均值（4.4%）。雖然美國高盛集團等很多觀點認為「增長勢頭向好」，但備受關注的房地産市場低迷仍未能明顯好轉。18日截至收盤，上證綜指相較於前一天下跌0.8％，19日拋售勢頭仍未停止。

報導說，如果跌破3000點，將是2022年11月3日以後約1年以來的最低點。

中國政府從8月18日公佈的資本市場激活政策為開端，相繼出台了鼓勵上市公司開展股票回購、限制大股東出售股票、印花稅減半、階段性收緊IPO節奏等股價提振政策。以此來解決7月24日中央政治局會議提出的「要活躍資本市場」要求。

報導指出，為配合政策，中國投資（CIC）旗下的中央匯金投資公司增持了中國工商銀行（ICBC）、中國建設銀行等4大國有銀行的股票。中國石油化工（Sinopec）和寶山鋼鐵等國有企業的股票回購也十分活躍。市場上有很多人將其視為利多，華西證券的分析師認為有助於股市行情觸底反彈。不過，救市政策均以支撐短期股票供求的政策為主，並不能提高企業長期價值，現在效果有限。

報導分析稱，主要原因是隨著房地産低迷，投資者紛紛對中國經濟前景保持慎重態度。10月19日公佈的9月新建住房價格主要城市下跌到了8成。國外資金從中國大陸市場流出的傾向明顯。截至10月19日，港股通10月賣超355億元人民幣，已連續3個月賣超。

中國曾在2007年和2015年經歷2次股市泡沫，上證指數保持著2007年最高點大約一半的水平，與房地產市場相比，國民對股票市場的信任仍然很低。

具有代表性的是中國最大的國有石油企業中石油的股票，高點出現在2007年11月5日上市時創下的48.62元人民幣，現在已跌到當時的1/5以下。很多投資者被套牢，一般民眾已産生「炒股不賺錢」的意識。中國股票市場缺乏長期投資的氛圍，已成為部分個人以短期投機買賣為主的市場。

報導指出，住房在中國人的家庭資産中佔比很高，中國人民銀行（中央銀行）2019年實施的調查結果顯示，住房在家庭資産中的佔比達到近7成。能否提高國民對股票市場的信任，將家庭資産投資的重心轉移到以股票為代表的金融資産？其成否對中國經濟的未來也有很大的影響。