新北市1名林姓包租婆，多年來以子女及朋友名義買進多間房屋，再轉租他人，每月租金收入高達100萬元。不過林女卻積欠綜所稅等共計714萬餘元，國稅局向她催稅，林女以各種由拒絕繳納。行政執行署新北分署19日拘提林女到案，並向新北地院聲請管收獲准。

新北分署指出，林姓包租婆多年來以子女及朋友名義隱匿個人租賃所得，從2007年到2018年，林女多次積欠綜所稅、特種貨物及勞務稅（俗稱奢侈稅）共計714萬餘元。2014年她利用他人名義銷售不動產，扣除貸款後，林女進帳237萬餘元，但隨即被她提領一空，流向不明。

新北分署2019年曾通知林女到案說明，解釋資金流向並提出清償方案，林女辯稱每月雖有租金100萬元收入，但需要支付裝潢、貸款等費用，無力繳納積欠的稅金。新北分署多次傳喚林女，林女皆未出現，新北分署便向新北地方法院聲請核發拘票，並於19日將林女拘提到案。

林女被拘提後，供稱自己僅幫別人代管房屋、負責打掃，房子跟錢都不是她的，並拒絕提出清償方案，於是行政執行官向新北地院聲請管收。法官認為林女符合「顯有履行義務可能，故不履行」、「隱匿或處分應供強制執行財產」等管收要件，遂裁定管收。

不過，管收1次為期3個月，最多可在延長聲請1次，因此林女最久只會被關6個月。在管收期間，林女只須給付每個月的伙食費2000元，及水電費200元，6個月共計1萬3200元。林女結束管收後，就能保住714萬元，等於林女管收期間1天可折抵3萬9800元，這對林女來說實在是穩賺不賠。