民眾黨總統參選人柯文哲20日提出「重建補助款、統籌款機制」主張，並且稱民進黨「超徵常態化又大撒幣」，引發各界議論。對此民進黨北市議會黨團總召簡舒培則怒批，柯文哲擔任台北市長8年間，俗稱「市長小金庫」的二備金是六都中動支最多的，「號稱自己是最省錢市長，事實上根本就是謊言。」

簡舒培說，柯文哲最常以省錢市長自居，不斷指責別人沒有財政紀律，事實上自己並沒有最省錢。簡分析，台北市的財政狀況是六都最好，總預算也最龐大，才能編列最多的二備金給市長準備。而市長的責任，應該是在總預算內做好市政規畫，而非過度動用緊急使用的二備金。

簡舒培指出，2015年至2022年，台北市八年編列76億二備金，動支高達53.4億。相較之下，新北市動支11.4億、桃園市14.4億、台中市37.7億、台南市28.8億、高雄市32.8億。台北市動支的二備金遠遠高過其他直轄市，「如果柯文哲的市政已經做足規畫，為什麼還要動支這麼多二備金？」

「更奇怪的是，2020年以前，柯文哲的二備金動支比例從未超過80％，但2021年及2022年，動支比例竟然飆升到96.1％與90.6％！」簡舒培質疑，難道柯文哲為了幫接班人黃珊珊助攻，才提高使用二備金？那柯文哲那來的臉去討論財政紀律？

簡舒培說，進一步調查柯文哲的二備金動支細項，這些支出本應依循正常預算編列程序，經過議會審查，柯文哲卻為了逃避議會監督，選擇動用二備金。更誇張的是，為避免市長濫用二備金，2018年議會通過附帶決議，要求市府動支超過5000萬元的二備金應先送議會備查。

「但『天上地下，唯我獨尊』覺得自己最聰明的柯文哲，為了動用二備金來辦城市博覽會拚選舉，竟將8000多萬的預算分散成兩年度、兩個局處動用，還自豪說這是『依法迴避監督』。」簡舒培怒批，編列二備金的用意，是為首長處理急迫政務做準備，柯文哲卻把它當成小金庫濫用，讓市民的負擔更大。