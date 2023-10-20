許多人都會在美式賣場好市多購買生活用品滿足日常需求。一位女子近日在好市多買了加拿大進口K牌綠番茄，實際品嘗後發現它皮薄沒有酸澀味、相當好吃，且一盒11顆的價格為349元，跟目前市場的牛番茄、小番茄相比CP值很高，貼文曝光後引發熱議，許多老饕也紛紛大讚綠番茄的果肉飽滿多汁。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，當天她看到K牌綠番茄時還覺得很貴，被老公不斷要求下才終於買了1盒回家，沒想到開箱一吃讓她相當驚艷，「皮薄好吃沒有酸澀味！」；原PO提到，目前市面上的牛番茄、小番茄都很貴，她逛了市場後發現玉女番茄一盒要價299元，相較之下K牌綠番茄CP值很高，因此以後會再進行回購。

對此，許多網友紛紛回應，「這跟我們台灣的黑柿蕃茄很像？只是現在市面上都很難買到。而牛番茄價格又漲翻天，一顆要45元，嚇人」、「現在市場的番茄2、3顆就100了，相比起來這真的很便宜了」、「市場溫泉蕃茄一斤160元」、「目前買很划算，因為可能比市場蕃茄還便宜」、「現在可以買，真的比市場牛番茄便宜很多」。

另外也有不少老饕分享心得，「我也有買欸，當下覺得好貴，但想給它一次機會。回家配生菜吃，真的有甜甜」、「月初我買它，雖貴，但驚為天人的皮超薄，又不甜，台灣頂級玉女等級太甜，我超喜愛」、「蠻好吃的，果肉飽滿多汁，但不甜喔」、「我當初也是抱著嚐鮮試試，意外的味道很不錯，而且是甜的，薄皮口感比較紮實，有機會再遇到是會回購的商品！其實現在的牛番茄也不便宜，這個空運來的我覺得還算合理」。