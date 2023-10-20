苗栗縣頭屋鄉一名李姓男子，去年（111年）10月11日下午2時許，拿2把菜刀在大街上隨機砍傷2婦人，附近居民見狀趕緊報案，員警獲報趕抵將李男壓制逮捕，所幸受傷的2人無生命危險。李男被依殺人未遂、傷害、恐嚇公眾等罪嫌送辦。一審李男依犯2件殺人未遂罪，應執行有期徒刑6年6月。李男不服提起上訴。

法院審理，李男案發當天施用強力膠後，雙手各持菜刀1把，進入雜貨店由上往下朝楊姓老闆娘揮砍，楊婦出手阻擋，才未傷及頭部，但右手掌骨骨折、肌腱斷裂傷，楊婦隨即逃出雜貨店。

李男隨後追出，在一旁空地，見陳婦在該處乘涼，持菜刀揮砍陳婦頭部及、手部，導致陳婦腦震盪、頭部、右手前臂、左手前臂受有刀傷。

為何選定楊婦、陳婦當成攻擊目標，李男於警詢時供稱：「我幻想他們是壞人，所以對他們攻擊。」警問：「你砍他們那時候你心裡在想甚麼？」李男：「我當時幻想他們是恐怖分子，所以要殺了他們。」

一審訊問時，法官問：「拿菜刀出門要做什麼事？」李男供稱：「幻想到天上派下來要除妖斬魔。」「我那時候以為他們是妖魔鬼怪變的，好像自己是天上的神一樣要跟他們對抗，要除掉他們，所以我才拿刀子要攻擊他們」。

法官審酌，李男於砍殺楊婦、陳婦時，確實已因施用強力膠產生幻覺，而導致辨識能力及控制能力顯著減低。李男固然可以自行決定是否施用強力膠，但查無證據可資認定李男在精神、心智正常，具備完全責任能力時犯案。依刑法第19條第2項規定，減輕其刑。

法官認，李男應係基於殺人之故意未遂，依其過往就醫情節，其病勢感確實不足，其先前出院後就再次吸食強力膠之紀錄，推有再犯或危害公共安全之虞，並經鑑定屬實，故綜合考量後對被告施以監護，確有其必要。

法官日前依犯殺人未遂罪，累犯，處有期徒刑5年7月；又犯殺人未遂罪，累犯，處有期徒刑6年1月。應執行有期徒刑6年6月。並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所或以適當方式，施以監護1年。可上訴。

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