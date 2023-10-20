土耳其國營媒體本週五（20）報導，以色列本週四（19）夜間空襲了加薩地區的聖波菲瑞斯教堂（Saint Porphyrius Church）旁的建築物，造至少8人喪生，數十人受傷，其中大多數是婦女和兒童。該教堂當時庇護了數百名巴勒斯坦人。該教堂建於西元425年，迄今已有1598年的歷史。

⚡️🇵🇸🇮🇱☦️ - Day footage show that Saint Porphyrius Church in Gaza survived.



The Israeli attack yesterday targeted a building near the Saint Porphyrius Church in Gaza, the world's 3rd oldest Christian building.



The attack injured and killed several church members, including… pic.twitter.com/DkY5mj4LBt — il libanese (@Ramy_Sawma) October 20, 2023

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）報導，民防救援隊正在努力從廢墟中救出死者和傷者。以色列的空襲損壞了教堂的外牆，並且教堂附近的一座建築物也倒塌，庇護了數十名巴勒斯坦的穆斯林和基督徒家庭。

與此同時，控制加薩地區的巴勒斯坦組織哈瑪斯譴責了以色列對教堂的空襲，再稱「猶太錫安主義（Zionism）犯罪機器繼續擴大其恐怖主義行為，對古老的希臘東正教聖波菲瑞斯教堂進行可惡的攻擊。」

以色列尚未對本次針對教堂的攻擊發表評論，目前加薩地帶自10月7日以來一直受到以色列的轟炸和封鎖，起因是哈馬斯發動了名為「阿克薩洪水行動」的多方面突襲，包括火箭發射和陸、海、空滲透進入以色列。

哈瑪斯表示，這次入侵是對阿克薩清真寺的攻擊以及以色列屯墾者不斷升級的暴力行為的報復。以色列軍隊隨後對加薩地帶的哈馬斯目標發動了「鐵劍行動」加薩目前正面臨嚴重的人道危機，缺乏電力，水源、食品、燃料和醫療物資也快要耗盡。

聯合國秘書長古特雷斯呼籲「立即實施人道停火」以緩解「史詩級的人類苦難」至今，已有至少3478名巴勒斯坦人在以色列對加薩的襲擊中喪生，以色列方面的死亡人數超過1400人。