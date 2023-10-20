國民黨總統參選人侯友宜於20日晚間參加台中市立委提名人誓師大會，更和前高雄市長國瑜、台中市長盧秀燕同台，再度重現漢子、燕子、禿子合體的旋風。圖為日前國民黨全代會通過提名侯友宜（前排中）為總統參選人，侯友宜與前高雄市長韓國瑜（左）、台中市長盧秀燕（右）合體展現大團結。（資料照／黃世麒攝）

【LIVE直播】漢子、燕子、禿子合體再現! 侯友宜台中誓師大會｜20231020@ChinaTimes

國民黨總統參選人侯友宜於20日晚間參加台中市立委提名人誓師大會，更和前高雄市長國瑜、台中市長盧秀燕同台，再度重現漢子、燕子、禿子合體的旋風，而侯友宜也表示，「這場大會要展現團結力量，面對艱困選舉，只要大家心連心，就有希望贏」。

「來台中 挺友宜」大造勢活動晚間6時許在沙鹿登場，國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜、台中市長盧秀燕將攜手大進場，前高雄市長韓國瑜也會到場力挺，包括黨籍立委參選人楊瓊瓔、江啟臣、顏寬恒、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、林家興均上台助講，今晚充分展現國民黨大團結氣勢。

韓國瑜表示，「謝謝大家的熱情，感謝台中地區的父老鄉親、兄弟姐妹、海內外的好朋友，還有台中參選的所有立法委員，各位議員，今天來到台中非常開心，大家都在講3子合體，我在觀察，燕子非常辛苦，她這五年下來，把她的身心靈全部投在台中父老兄弟姐妹，但認真的女人最美麗，我們的燕子有三分疲倦、七分美麗，讓我們幫盧秀燕市長鼓勵一下，大家都叫她媽媽市長，因為盧市長跟每一個台中市民距離非常的近」。

韓國瑜更接著說，「至於五年前的漢子侯友宜，變成流著滿頭大汗的男孩子，他一定搞不懂選一個總統怎麼變這樣？以前什麼都好？我不要你們支持侯友宜喔，我要你們仔細觀察侯友宜，大家先看看這個產品。怎麼選一個總統，整天流汗，漢子變流汗，為什麼？因為大家忘記他有很多優點！『講話也不會講？什麼都不知道？』講到最後，他的優點不見了」。

韓國瑜更回憶，「侯友宜曾經當選十大傑出青年欸！當年千島湖命案發生，台灣同胞坐在船上被大屠殺，台灣派的警察，侯友宜欸！當年南非武官官邸被挾持人質案，派進去的，侯友宜欸！40多歲，有史以來最年輕的警政署長，侯友宜欸！22個縣市調查，5星級市長第1名，侯友宜欸！」

韓國瑜說，「好險侯友宜是警官出身，臨危不亂，一般人被媒體、1450這樣轟，3天就抓狂了，受不了，人格被抹煞掉了，沒有信心了，這到底是什麼選舉啊？怎麼搞到這樣？所以我說侯友宜市長的真面目是什麼？大家看清楚」，韓國瑜最後也強調，「我沒有叫你們支持侯友宜，我只有叫你們仔細想一想，侯友宜這個品牌，這段時間太多誤導，讓人們喪失了正確的判斷，讓我們一起集中力量，選出最優質的總統，侯友宜！」