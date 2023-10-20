卡地亞在台中大遠百開設Clash de Cartier形象店，並盛大舉辦開幕派對，在《海賊王》中飾演索隆的新田真劍佑為此特地飛來台灣現身卡地亞派對，除此之外，徐若瑄、陳庭妮、謝欣穎、雷嘉汭、邱以太、詹懷雲等巨星也盛裝與會，為派對更添星光。

《海賊王》中飾演索隆的新田真劍佑出席卡地亞派對。（Cartier提供）

新田真劍佑身穿一襲黑色西裝搭配Clash de Cartier珠寶，斯文優雅又充滿貴氣，與他在《海賊王》的角色形象全然不同，頗能呼應Clash de Cartier予人風格千變萬化、剛柔並濟的時尚風格。

徐若瑄受邀出席卡地亞派對，分享自己就像是無所畏懼且母愛滿溢的美洲豹，還肩負幫兒子向偶像索取簽名照的重責。（Cartier提供）

許久不見的徐若瑄為了卡地亞特地向兒子Dalton「告假」出席派對，當Dalton得知媽媽會和新田真劍佑見面時，連連驚呼「OMG」，要媽媽一定要和偶像合影、要簽名照，徐若瑄笑說，她一直覺得自己是隻美洲豹，不僅是勇往直前、無所畏懼，同時也是母愛滿溢，看來果真如此。

徐若瑄也分享近日工作滿檔，才剛在台中拍完新片《雙打》，音樂創作的靈感更是源源不絕，在短短3個星期就創作了5首新曲，預計將在明年推出自己的新專輯，也是17年來的第一張新專輯，值得期待。

《成功補習班》邱以太與詹懷雲這對好哥兒們攜手卡地亞派對，兩人都穿黑色西裝，可說是完美搭檔，邱以太透露他常穿戴媽媽林葉亭的卡地亞手鐲和耳環出門，媽媽也不甘示弱，會借用他的街頭潮牌包包，母子倆經常交換穿搭。

陳庭妮以柔中帶剛的時尚造型出席卡地亞派對，佩戴全球獨家限量珠寶。（Cartier提供）

陳庭妮以白領帶搭配長洋裝，以帥氣又柔美的形象搭配CLASH [UN]LIMITED全球獨家限量珠寶，她自詡是個百變的專業演員，任何造型、角色人設都難不倒她，「因此不管是什麼樣的珠寶，都很適合我！」此外，謝欣穎、以《八尺門的辯護人》打開知名度的雷嘉汭、歌手高爾宣也出席派對，高爾宣秀出他手指佩戴的卡地亞LOVE戒指，是他與女友的訂情物，甜蜜指數破表。

卡地亞「Clash de Cartier」期間限定形象店的獨特外牆是拍照的絕佳背景，店內有動態視覺影像，提供180度的CLASH專屬攝影棚體驗，吸引不少粉絲前來留影打卡，店內猶如「Clash de Cartier」小型典藏館，可一覽全系列珠寶作品，期間限定自即日至29日止。