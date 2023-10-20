「高齡化是全球的議題，台灣要將危機化為轉機！」國立台北大學社工系教授兼高齡社區研究中心主任曾敏傑，在經過長期的觀察和研究之後，於今年9月創辦「學老誌」，推動人人懂老、家家學老、社區融合、青銀共學，翻轉社會對於老化的恐懼。

以北大特區為例表示，曾敏傑表示社區有許多退休的老人或「壯世代」，附近也開了許多老人機構，學校推動USR（大學社會責任），甚至申請教育部UFO計畫（人文社會與科技前瞻人才培育計畫），邀請長者進入課堂和學生共同學習，並對學生進行前、後測，發現有71％的學生改變了對老人的看法，也豐富了學生的學習和視野。

曾敏傑也邀來前福邦證券董事長丁桐源，為學生和社區長輩上「健康學老」五堂課，丁桐源表示，每日維持健走已有46年，幾乎走了地球三圈半，不是等退休了再來學老，而是從年輕時就要開始準備，「今日不養生，明日養醫生」，因此經營健康和經營一家公司一樣，必須仰賴各部門（公司）、各部位（身體）順暢運作。

社會局長李美珍表示，新北市高齡者已逾71萬人，佔全市人口比約17.7％，台灣社會將於2025年邁入超高齡社會。獨居會是未來一個趨勢，因此每個人都要學老，因為每個人都會老。運動、養生、融入社群，顧好老身、老伴、老友、老本，培養老趣，如有家人，雖沒有同住，也應隨時保持連絡，加上社區鄰里守望相助，志工陪伴關懷，常到據點、銀髮俱樂部參加活動、共餐等，都能過上自由自在的學老生活。