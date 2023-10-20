資深媒體人彭文正因質疑總統蔡英文論文及學歷造假，遭檢方依加重誹謗罪起訴，目前人在美國的他，因未出庭遭法院通緝，去年他申請換發護照遭拒，原護照遭扣留並註銷，彭文正不服提行政訴訟，請求撤銷處分，台北高等行政法院判決駁回彭的請求，全案可上訴。彭文正對此表示，對此結果，他一點也不意外，這個案子他會上訴；他甚至強調，要「趁敗追擊」。

針對護照案一審判決遭駁回，彭文正19日在中天《論文門開箱》節目中表示，他一點也不意外，這個案子他當然會上訴。

中天記者問到，行政訴訟的勝率不到1成，在勝率極低的情況下，最多只到二審，而二審又是一個法律審，也就是說，上次開庭，10月5日的那一場，已是最後一場實質辯論。

彭文正認為，老百姓要告官的門檻很高，實務的判決更高，高到簡直像是加了鐵絲網，但是無所謂。至於會不會愈挫愈勇？他強調，要「趁敗追擊」。

記者指出，照理講，進入法律審，應是更加嚴謹的，若二審時，法官能更客觀一點，針對事實去做審視跟最後的判決，原因是，這件事在行政程序上本來就已經有瑕疵，所以她對二審還有點期待。

彭文正回應認為， 只能說妳太善良了，基本上，整個論文門從頭到尾，除了幾個人外，沒人在跟你講道理、沒人在跟你講證據 ，也沒人在跟你講法條。