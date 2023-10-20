24支參賽球隊全數排開。(中華民國合球協會提供)

「2023年第12屆IKF世界合球錦標賽」(IKF World Korfball Championship 2023，簡稱IKF WKC 2023)將於20到29日在台北體育館舉行，20日晚間6點於台北體育館舉辦開幕典禮，國際合球總會會長揚法蘭索(Jan FRANSOO)親自來台，為本次為期10天的賽事揭開序幕，本屆是有史以來最多國家參與的一次，共有24支隊伍、約420位隊職員選手齊聚一堂。10天賽程全程免費，歡迎至Accupass平台索票(索票網址請見：https://www.accupass.com/event/2309250419371013617139)觀賽。

本賽事由台北市政府與中華民國合球協會共同主辦，合球是一項具有快節奏、戰術性強的運動，同時強調性別平等、團隊合作的價值觀，透過傳接球、空手跑動及投籃的準心串連起整場比賽，而中華合球代表隊經常都是名列世界前三的隊伍，本次中華隊選手包含了2017年世運會勇奪銀牌及2022年世運會勇奪銅牌的11名選手，將以最好的陣容發揮主場優勢，祈將金盃留在台灣。

教育部體育署呂忠仁主任秘書與台北市政府林哲宏副秘書長皆指出，世界合球錦標賽是合球項目目前最大的國際運動賽事，北市很榮幸能夠辦理本屆賽事，這不僅是一場比賽，更是世界性的合球盛宴，感謝所有支持世界合球錦標賽的合作夥伴、志工和工作人員，他們的付出使這項盛事成為可能，未來台北市也積極爭取國際運動賽事在台北舉行。

中華民國合球協會理事長黃緯強表示這次我國代表隊終於有機會回家比賽，希望國人能夠透過這次賽事更認識合球運動。感謝媒體朋友的關注和參與。邀請市民朋友一起為選手們加油，分享他們的喜悅和成就。

本次為期10天的賽事，全時段皆免費索票進場觀賞，詳細賽事資訊請至賽事官方粉絲頁 (https://www.facebook.com/Taipei2023WKC)，歡迎民眾踴躍索票，前往台北體育館現場為選手加油！