知名網紅部落客「個人意見」過去常點評大小頒獎典禮上的藝人打扮走紅，因說話實在和好笑的形容詞，引來許多網友追捧，也成為不少台灣網友在三金典禮紅毯結束後必定「朝聖」的目標，今(20日)是金鐘獎節目類頒獎典禮，他卻表示要告假一天，但離開前不忘點名一位女藝人的打扮讓他印象深刻。

擁有17萬網友追蹤的個人意見，今發文預告不會評金鐘獎節目類星光大道藝人打扮，寫下：「今天休息一天，大家明天見！」，引來網友說：「我等了好久，居然」、「的確是評論越來越沒意思的東西，就會越來越沒意思」、「怎麼可以休息一天~~」、「我不依！！我不依！！」，連紅毯主持人黃豪平也抱怨：「特地過來你給我看這句」，而個人意見在留言中貼了Lulu穿紅色蝴蝶結纏胸的禮服，表示：「這套倒是很有趣。」

個人意見過去曾毒舌評論小S穿著像「泰國的一座廟」，陳昊森「像視察核武發展的金正恩，真的是一個充滿奇趣的選擇，我個人為這勇氣鼓掌」，蕭敬騰的穿著讓人想起豬哥亮，蔡尚樺衣服穿太緊露出北半球，則被他笑說胸部呈現一個「隨時要投奔自由」的狀態。

個性詼諧的「個人意見」，本名叫做陳祺勳，年輕時在中山大學藝術管理研究所畢業，部落格點閱量超過千萬，過去曾在金馬獎頒獎典禮當天，創下最高單日點閱量接近10萬次的紀錄，他不僅會評論紅毯華服，也是專欄作家，曾出過《個人意見之愛情寶鑑》、《個人意見之待人處世指南》等作品。