俄羅斯外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）本週五（20）表示，美國總統拜登今天的全國談話中，要求提供1000億美元給烏克蘭和以色列，稱對這2國的的支持是一筆「投資」（Investment）因為戰爭並未發生在美國本土上的評論，俄羅斯認為這顯示華盛頓受益於代理人戰爭，而不是為了理念而戰。

綜合《路透社》及土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）20日報導，拜登在談話中試圖爭取對新的援助方案的支持，他表示幫助這2個美國盟友是「一個明智的投資，將為美國安全在好幾代人中帶來回報」

札哈羅娃在社群平台Telegram上貼文表示，拜登的評論顯示出一種冷酷的態度。她認為：「他們過去稱之為『為自由和民主而戰』現在卻變成了一種算計。一直都是這樣，他們只是利用華盛頓從未真正堅持的價值觀來愚弄世界。」

她援引了美國電影《教父》（God Father )中的電影台詞：「不帶個人情感，只是生意」來總結她所說的美國對國外衝突的真正立場。

札哈羅娃還諷刺：「戰爭傳統上對美國來說是『明智的投資』因為它們不發生在美國土地上，也不關心由他人（國）所承擔的成本，」