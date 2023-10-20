美國在台協會AIT主席羅森伯格（Ms.Rosenberger）18日與內政部長林右昌會面，對此，林右昌表示，這已經是今年以來羅森伯格主席第三次來台，與她也是第四次見面，每次見面我們都深入交換關於台美重大議題的意見，而他也特別向主席分享，我們近來在強化台灣全社會韌性上所做的努力。

林右昌表示，今年年初，土耳其發生大地震，台灣搜救隊派出專機在24小時內到達災區展開人道救災與援助工作，讓世界各國留下深刻印象，而此次921國家防災日大規模震災救災動員演練，台灣也邀請到一共16國派員參加觀摹和演練。

林右昌說，我們已透過廣泛的國際交流，從訓練圖像、軟體、表格等，全部按照國際的規格與標準來進行訓練，台灣搜救隊伍已可在國際共同溝通平台上與各國搜救隊伍直接完全對接，不管世界何處有難，台灣都可以幫得上忙。

林右昌指出，他知道羅森伯格女士非常忙碌且行程滿檔，一定沒辦法準時用餐，因此特別事先請她許願希望的點心，大家絕對想不到她最愛吃的是紅豆，所以特別為她準備了台灣紅豆餡的車輪餅，大家從她的笑容看來，應該會知道主席對台灣點心的喜歡。