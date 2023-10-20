第58屆金鐘節目獎的「最具人氣獎」由孫協志、王仁甫、許孟哲、峮峮、蔡黃汝以中視《飢餓遊戲》奪下，製作人廖述穎上台領獎，感性的說：「無論是56粉，還是八三夭粉等等、峮峮粉等，因為你們的努力，我們才得到這個獎。」

他受訪時提到前陣子因為過度勞累逝世的好友吳俊緯，他說：「希望我的朋友吳俊緯在另外一個世界可以安詳、快樂，他曾經在《飢餓遊戲》擔任10年企劃，他對我們來說很重要。」

廖述穎坦言，拉票的過程很激烈也很難熬，「尤其在截止前的最後那15分鐘，真的是驚滔駭浪，找了很多藝人朋友一起拉票，那時候剛好3帥都各自忙完，主持人聚在一起的那個畫面很感人」。

今（20日）早有眼尖網友發現，截止前領先《綜藝玩很大》2466票的《飢餓遊戲》，經過一晚竟然票數變成落後1820票，廖述穎坦言看到相關新聞時很緊張，但看到三立的聲明「為維持人氣票選之公平與公正性，於截止時間後所投入之票數皆不予以採計」後安心不少。

《飢餓遊戲》主持群之前要求得獎必須要加薪，廖述穎昨遵守諾言「會加薪」，加薪多少？他則表示要跟電視台討論。事前承諾得到人氣獎就會跳澳門塔的他，今也說：「會跳！」並笑言心情很複雜，因為很想得獎但又不敢跳。