副總統、民進黨總統參選人賴清德20日下午前往新北市淡水、八里參拜，並替第一選區立委參選人何博文拉抬聲勢，他稱讚何不但具有專業也富正義感，想這樣的人才若有機會當選，進入國會絕對會站在台灣的路線，守護台灣安全，而賴也強調將會守護台海兩岸的和平。

賴清德致詞時表示，自己認識何博文超過20年，當時自己在當第一任的立委，而何在中國時報當記者，是一位非常專業、很有正義感、是非分明的記者，後來得知他離開中時加入民進黨，並投入地方選時，感到非常高興，「民進黨有幸，得到這樣的人才。」

賴清德說，何博文進入議會後，也沒有漏氣，表現很好，不只當黨團總召也擔任黨部主委，在議會發揮監督的專業，得到民眾的誇讚，但面臨立委選舉，他希望承擔更大的責任，下定決心不選議員，更禮讓板橋資深同仁，來到淡水選，也感謝地方的人士給他支持。

賴清德也誇讚何博文的「肚腸」，他說以何當主委、黨團總，召以及深耕基層，若要留在板橋區選，真的投入初選的話「誰輸誰贏還不知道！」但他知道若沒有禮讓黨內資深同志，將可能影響大選的成績，因此決定離開板橋來到淡水，像這樣的精神就跟義賊廖添丁一樣富有正義感，這樣的人才若有機會當選，進入國會，絕對站在台灣的路線，守護台灣的安全。

賴清德表示，何博文是下定決心，絕不是空手來到淡水，對於選區他也有很深的研究，像是他提的建設，包括購物中心，若自己有機會當總統，絕對會大力給予支持，同時也希望借重他的監督，讓講了二、三十年的淡江大橋能夠如期如直完工，另外也要讓台61線從淡水繼續連結到屏東。

隨後賴清德話鋒一轉，指2024對於台灣是關鍵的時刻，面對大陸的威脅恐嚇，台灣更要加強國防的力量，當年陳水扁執政時期，美國允諾對台軍售紀德級驅逐艦4艘、潛水艇8艘以及12部反潛直升機，若非當時國民黨在國會杯葛預算，「到現在有8艘潛水艇已經在台灣海峽守護我們安全，不知道有多好！」

賴清德再將話鋒轉向潛艦國造，並重提國民黨立委馬文君在潛艦國造第一階段就用盡一切手段杯葛，又涉嫌將機密洩漏給第三國，若非國造潛艦專案小組召集人黃曙光的堅持，是不會走到下水典禮完成。

賴清德說，過去國民黨講了50年，也讓所有的資源被他們拿去說要「反攻大陸」，但是現在「台灣人熱愛和平，沒有人要反攻大陸」，更強調台灣也很想跟大陸當朋友，並沒有要挑啟爭端，大家只想在台灣這塊土地快樂生活，永續生存而已。

賴清德強調，和平無價，戰爭沒有贏家，若大家支持他當總統，未來他會率領民進黨團隊，大家共同來守護兩岸台海和平，穩定台海，維持和平、民主的現狀，並承諾會把和平當作他當總統的使命。