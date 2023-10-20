為了阻止中國在人工智慧上的發展，美國本周再出大招，加強AI晶片對中國出口管控，有13家生產GPU的中國企被列入實體名單。不過，大陸AI業者科大訊飛對美方出口管制表示「無所畏懼」，今年已與華為昇騰啟動專項攻關，其昇騰910B已基本可對標英偉達A100晶片。

據《快科技》報首，從美方最新出口管控規則來看，有13家中國GPU企業被列入實體名單，其中包含了壁仞科技、摩爾執行緒等。在高端晶片上，英偉達一系列人工智慧所需要的晶片也統統被禁止出口，這也讓不少大陸廠商很無奈。

對於這樣的舉措，知名的大陸AI業者科大訊飛在第3季業績說明會上表示，美國政府進一步收緊對尖端人工智慧晶片的出口管制事項，他們對此無所畏懼。科大訊飛強調，已於2023年初與華為昇騰啟動專項攻關，合力打造中國通用人工智慧新底座，讓國產大模型架構在自主創新的軟硬體基礎之上。

報導指出，按照科大訊飛的說法，當前華為昇騰910B能力已經基本做到對標英偉達A100的能力。

報導說，在即將舉行的科大訊飛「1024全球開發者節」上，該公司和華為在人工智慧算力底座上將有進一步聯合發佈。

美國拜登政府週二宣佈進一步限制美國公司的先進半導體銷售，以加強去年10月發佈的限制中國超級計算和人工智慧領域進步的措施。相關規定會阻止大多數先進半導體從美國運往中國的資料中心，讓這些資料中心無法利用這些算力強大的晶片生成具有人工智慧能力的模型。所有出口到大陸的AI晶片必須將計劃通知政府，或是取得特別許可證。

此外，為防止先進晶片通過第3國進入中國，美國還將要求晶片製造商獲得許可證，才能向其他數十個受美國武器禁運限制的國家發貨。

拜登政府認為，中國獲得這種先進技術是危險的，因為它可以幫助中國軍方完成制導高超音速導彈、建立先進的監視系統，或破解美國絕密密碼等任務。美國知名人工智慧專家曾警告說，如果管理不當，這項技術可能會對人類的生存構成威脅。