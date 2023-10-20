黃薇渟劇中出嫁，爸爸柯叔元淚流滿面。（衛視原創提供）

黃薇渟對父母報喜不報憂。（王思穎攝）

黃薇渟在中視、衛視中文台台劇《女兒大人加個賴》飾演柯叔元的大女兒「大碗」，劇中她出嫁當天新郎竟落跑，老爸柯叔元不捨她遭受背叛，氣得狠揍對方，賺了不少觀眾的眼淚。黃薇渟生活中對父母反而報喜不報憂，連分手、情傷她都歸類為「小事」，會獨自消化，「因為這個情緒是不好的，其實連工作上有情緒，我也幾乎不會跟朋友、家人說，頂多跟經紀人聊。」

2020年黃薇渟抓包交往對象劈腿，且已和女方發生關係，對她打擊很大，「我嚇爛，以為這種事情不會發生在我身上，我知道後真的很難過，我才跟媽媽說。」黃媽媽沒多說，只是靜靜陪著女兒療傷，連平常只會和黃薇渟說笑的阿姨，也感受到那次情傷非同小可，還會定期打電話關心，「這我人生中比較大的體驗，像坐雲霄飛車。不過（情傷）後來都不講了，怕他們擔心。」她決定等到命定之人出現再向家人報喜就好。

黃薇渟曾說過交往都是以結婚為前提，3年前那場悲痛的分手後，她曾被周刊拍到有約會對象，但沒開花結果，她坦言至今已經很久沒有心跳、粉紅泡泡的悸動感，「我很專注演戲、工作，要再遇到一個悸動對象，經過一連串磨合，這些離我好遠。」經過幾段戀情，她深刻感受這時代的感情觀是追求開心，但能一起經歷考驗的不多，與她的理想感情狀態有段差距。

她提到，「我一個人跟朋友聊天、看電視就很開心了，好像不用跟人交往。除了開心，能一起經歷考驗、處理和面對，才能看出對感情的責任感，單純追求開心的話，誘惑太多了。」劇中婚禮戲溫馨感人，黃薇渟也曾幻想過真的結婚時的景象，情感豐富的她說只要看到爸媽，表情就會開始猙獰想哭，如果再聽到爸爸喊她「女兒」，她一定就會把妝哭花，「真的結婚才是最難的一齣戲啊。」

現在工作、演戲能帶給她生活滿滿的動力，黃薇渟認為表演之路還有許多需要精進的地方，尤其自己的人生經驗還不足，「我算是很保守的人，人生中不會做瘋狂冒險的選擇。但到了這個階段，我想要挑戰自己，多點生活經驗才能產出表演能量。」以前不敢獨旅的她，現在想到濟州島打工換宿，或獨自到歐洲住上一個月，體驗生活。

在角色上，她除了想演心靈層面較沉重的角色，長相甜美的她，很喜歡有反差感的事物，「想挑戰女打仔或賽車手，可以展現女生的帥氣感。」她也想要繼續玩喜劇、學習喜劇節奏，「《女兒大人加個賴》這樣的喜劇帶給我生活很多歡樂，也讓我的工作時間很開心。」