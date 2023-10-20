桃園市楊梅故事園區原為楊梅國中第一任校長張芳杰及教職員宿舍，於2020年開館營運，為紀念張校長對南桃園教育發展貢獻，以其辦學精神延伸，持續以「藝術教育、在地共好」為園區發展目標。今年園區將邁入第3年，10月21日舉辦「校長的Life Style生活風格展」館慶展覽系列活動，邀民眾參與。

楊梅故事園區「校長的Life Style生活風格展」搭配以服裝風格為主軸的館慶特展，將邀請手風琴演奏家林呈擎、小提琴演奏家蕭力仁演奏，為館慶活動揭開序幕，並辦理「繪本說書搭配沉浸式導覽」體驗、「你梅經歷過」舞會、「我的Life Style理想實踐板」工作坊、市集等系列活動。

本檔展覽以復刻張校長的日常生活場景，再現張校長舊時家居樣貌，並以張校長的服裝風格為延伸，展示校長、校長夫人及楊梅國中校服等服飾，演示隨時代變遷的服裝風格。館慶系列活動「校長的Life Style劇場計畫」特別邀請咖哩玩劇團，帶領張校長家人以及園區志工們，透過繪本說書搭配沉浸式導覽體驗，邀請民眾來校長家作客，享用道地客家粢粑及迎賓葡萄飲品等，體驗張校長熱情好客的待客之道。

復古的「你梅經歷過」舞會，邀請唱片收藏家徐登芳醫師，來到故居內舉辦黑膠Party，重現禁舞時代的復古音樂舞會，邀請民眾穿上復古服裝，隨著音樂盡情搖擺，聽聽藏在黑膠唱片後的時代故事。「我的Life Style理想實踐板」工作坊，除了展現張校長的生活風格，同時也帶領民眾利用拼貼方式，製作個人生活風格的剪貼畫框。相關報名資訊將發布於園區臉書粉絲專業，歡迎民眾一同來楊梅故事園區展現自我風格。

10月21日館慶活動當日，除了系列活動外，凡穿著復古服裝來園區的民眾，於園區拍照打卡，並標註楊梅故事園區，即可參加現場的復古抽抽樂，來抽限量好禮，包括風格手提包、紅簿子筆記本、園區消費折價劵等，數量有限，歡迎民眾來園區分享自己的復古服裝風格，另外當日還有趣味的復古闖關集章遊戲，有回憶童年的跳橡皮筋、彈彈珠、學習堆疊石頭的蓋校舍，以及至紅梅分館借閱書籍完成校長書單等4大關卡，集章完成即可再次參加抽獎。