第58屆金鐘節目類頒獎典禮20日晚在國父紀念館舉辦，最後王浩一、劉克襄這個作家組合憑藉主持的《浩克慢遊》，打敗《大雲時堂》李四端等多位強敵，2度奪下「生活風格主持人獎」，劉克襄領獎時提到，現年90歲的母親今年有個心願，希望看他們一起攜手走上紅毯再來到金鐘舞台，接著爆笑說：「我知道她已經睡著了，不過沒關係，她明天看重播，我們還是會得獎。」

王浩一除了感謝評審再度肯定，以及播出電視台公視給予她們空間，「讓我們2位大叔能夠任性地在節目中為所欲為」，也感謝他們在節目中遇到的每個人，「疫情3年當中，我們還是可以看到台灣的小橋流水人家，一樣的美麗，因為克襄，我們看到了很多鐵道迷、賞鳥人的秘境，我也介紹了很多珍貴且美麗的部落、小鎮，吃了很多地方滋味，謝謝你們願意展現你們的生活方式，讓我們感受到台灣是個非常精彩的島嶼」。

而2人已合作10年，劉克襄以文學來形容，「跟上次得獎真的很不一樣，以前的表演是一種散文，這次則是用小說的形式，不知道下次會是怎樣的方法」，王浩一也不忘補充，因為2人都是作家，「在節目中都是用寫作的方式在表達，我們都很樂在其中」，並謙虛稱「跟劉克襄這個文學大師在一起是個很享受的事情 ，我很榮幸當一個小跟班，跟著吃喝玩樂」。