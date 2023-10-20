第58屆金鐘獎延續去年制度，今年同樣將電視綜藝與戲劇分開舉辦，頒獎典禮於在10月20日和21日舉辦，節目金鐘主持由陳亞蘭和劉品言主持，戲劇金鐘則是鍾欣凌獨挑大樑，新鮮陣容讓觀眾都很期待。頒獎典禮開始沒多久，主持人介紹本屆評審團，沒想到眼尖網友注意到裡面竟有百萬YouTuber啾啾鞋，他本名也曝光；過不久啾啾鞋本人也在社群證實，感到很榮幸。

金鐘獎開始不久，網路上各大論壇都掀起熱烈討論，其中有Dcard網友發現評審名單裡，竟有百萬粉絲訂閱的YouTuber啾啾鞋，也意外曝光他的本名；粉絲發現啾啾鞋本人也在Instagram發限時動態證實，「今年除了走鐘評審也受邀當金鐘評審，真的很榮幸」，也透露自己因此看了超多優秀作品。

有網友在評審團名單中驚見有百萬YouTuber啾啾鞋。（圖／摘自金鐘獎 Golden Bell Awards YouTube）

金鐘58今年也將典禮分成電視節目和戲劇節目兩天舉辦，其中本屆綜藝節目主持人獎競爭激烈，被譽為最有看頭的獎項，吳宗憲和Lulu（黃路梓茵）一起入圍主持人獎、也各自又以另一個節目入圍，將對抗綜藝大哥胡瓜和主持新秀沈玉琳、Melody，讓觀眾都很期待誰能敲鐘。