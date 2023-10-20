國軍實彈射擊險出大包！本報掌握獨家消息，國防部軍備局今天（20日）下午在宜蘭大福沙灘進行對海實彈射擊時，突然有一艘載有5名船員及29名遊客的賞鯨船「超級星3號」闖入演習區域，由於軍備局並未申請海巡艦艇戒護，因此造成砲彈直接擊中船艏，險釀成巨禍，幸好並無人傷，受損賞鯨船事後立刻趕回烏石港，目前所有人均安，軍方派員調查是否有疏失。

根據調查，國防部軍備局規格鑑測中心，今天下午在宜蘭大福海灘行進行火砲射擊，事前雖已發布射擊通報，但是卻未申請海巡署艦艇在警戒範圍外戒護，防止民間船隻誤入射擊警戒區。

下午4時許，一艘載有34人的賞鯨船「超級星3號」突然駛入射擊區域，但卻無人發現，火砲射擊仍繼續進行。不料，有一門砲彈擊中「超級星3號」的船艏，造成船上人員驚嚇，船艏欄杆也當場破損。

據了解，該艘賞鯨船至少在警戒區內徘迴40分鐘都無人發現，未料卻遭受火炮誤射，該船受損後，立刻通報海巡署並即刻返港，目前確認均無人傷，實在是不幸中大幸。

除了這起意外事件，今年8月9日，空軍嘉義基地一架F-16V型戰機在台東九鵬外海執行海空實彈射擊訓練通用2000磅空對地炸彈投擲任務時，因炸彈投偏，導致偏離目標過遠未能命中目標，強大的震波，影響到在數公里安全距離外的警戒海巡艦艇。