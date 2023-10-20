由於東北季風影響，明（21）日桃園以北、東半部及北部山區有局部短暫雨，北部、東北部天氣轉涼，整日感受濕涼，中南部日夜溫差較大。氣象署表示，下周一（23日）東北季風減弱，環境逐漸轉偏東風，北部、東北部氣溫稍回升，天氣也逐漸趨於穩定，降雨區域逐漸縮減至基隆北海岸及東半部地區。

氣象署分析未來天氣趨勢。（氣象署提供）

氣象署指出，明天迎風面的桃園以北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，中南部雲量多，午後近山區仍有局部短暫陣雨的機會；溫度方面，北部、東北部整日感受濕涼，夜晚清晨低溫為20、21度，白天高溫22、23度，花東地區低溫為22、23度，高溫為25至27度，中南部低溫為21至23度，而白天仍有28至30度，日夜溫差較大。

氣象署預測未來溫度變化。（氣象署提供）

氣象署說明，下周日（22日）東北季風影響，桃園以北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，整日感受濕涼，其他地區多雲到晴，午後南部及中部山區有局部短暫陣雨；下周一（23日）東北季風減弱，環境逐漸轉偏東風，北部、東北部氣溫稍回升，基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後南部及中部山區有局部短暫陣雨。

下周二至下周四（24日至26日）環境為偏東風，各地大多晴到多雲，天氣較穩定，降雨區域縮減為基隆北海岸及東半部有零星短暫雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨；下周五（27日）基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後南部及中部山區有局部短暫陣雨。