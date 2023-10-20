第58屆金鐘獎頒獎典禮分為今（20日）、明（21日）兩天於國父紀念館盛大舉行，首先登場的是「節目類」，典禮由陳亞蘭搭擋劉品言攜手主持；在第二段表演開始前，陳亞蘭一身寬鬆服裝，大字躺在地上開場，更獨自饒舌一分多鐘，嗨翻全場。

今晚金鐘獎第二段表演節目主題為「內容競技場」，演出者分別為「第34屆金曲獎最佳華語專輯獎」的熊仔、《大嘻哈時代2》冠軍阿跨面、入圍「金曲獎」的潮州土狗。

然而，為展現「節目與年輕世代」的碰撞，在表演開始前，可見陳亞蘭頭戴兔子耳朵，穿著寬鬆腳踩球鞋，大字型躺在地上開場，獨自rap了1分20秒；唱到一半時，陳亞蘭還直呼「有沒有人要看地板霹靂舞？掌聲在哪裡」，引起台下暴動狂拱她跳。

陳亞蘭饒舌開場。（圖／三立提供）

不過，陳亞蘭下一秒冷靜地說：「不可能！今年58（下個月將滿58歲）」表演完後，她一邊喘一邊介紹下組表演嘉賓，更幽默地說：「真的很喘欸」；這段表演讓不少網友看了直呼「超可愛」、「太猛啦」、「好可愛」。