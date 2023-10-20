國民黨總統參選人侯友宜全台第二場大型造勢晚會20日在台中盛大登場，現場湧入上萬名支持者，神祕嘉賓前高雄市長韓國瑜驚喜現身。韓國瑜表示，5年前的漢子，現在變成留著滿頭大汗的男孩子，我不要你們支持侯友宜，我要你們觀察侯友宜，侯是在生死之間徘徊的人，大家一起集中力量選出最好的總統。

韓國瑜心疼侯友宜指出，我不要你們支持侯友宜，我要你們觀察侯友宜，「漢子變流汗」，因為大家忘記他有很多優點，說話不會講，講到最後優點不見了，親愛的台中鄉親，侯友宜曾經當選全國10大傑出青年，千島湖命案、南非武官都是侯友宜，有史以來最年輕的警政署長侯友宜，結果今天整天流汗，被講傻了、頭昏了，還好侯友宜是警官出身，臨危不亂。

韓國瑜提到，這次選舉很奇怪，4人參選人中，見過最多生死的是柯文哲，看過最多鈔票的是郭台銘，光去年分紅90多億，看過最多貪官污吏的是賴清德，民進黨最多貪官；但在生死之間徘徊的是侯友宜。今天選總統怎麼變這樣？老娘不疼、舅舅不愛、阿公怨嘆、阿嬤也不太高興，請大家思考一下，要什麼樣的候選人。

韓國瑜強調，台灣的未來一定要做到台灣安全人民有錢，總統管外交國防，行政院長管人民要有錢，找回社會善良風氣，支持侯友宜，希望他能給台灣安全的道路，在台中支持之下，侯友宜當選總統要負責國防外交兩岸，選出最優秀的行政院長，在全球經濟不景氣下走出康莊大道，大家仔細想一下，讓我們一起集中力量選出最好的總統侯友宜。