「香港映像－2023 香港特別放映」首映活動20日於光點華山電影院舉行，陸委會主委邱太三、台港經濟文化合作策進會董事長詹志宏與導演以及文合會委員合影留念。（台港經濟文化合作策進會提供）

財團法人台港經濟文化合作策進會與陸委會合辦「香港映像－2023 香港特別放映」首映活動，20日於光點華山電影院舉行。策進會董事長詹志宏表示，相信台灣自由的土壤，一定可以讓香港文化專業人士產出更富創意的藝文作品，讓台灣成為香港朋友的另一個「我城」。

據策進會網站20日消息，詹志宏表示，近年香港的新銳電影工作者，用不屈不撓的獅子山精神，關懷香港社會、說好香港故事的方式，拍出了與眾不同的作品，因此特別舉辦放映活動，希望台灣的觀眾有更多機會能夠欣賞這些與眾不同的電影，感受香港今昔變化，增進彼此的了解，營造更溫馨友好的台港關係。

今天開幕片「尚未完場」首度在台公開播映，導演祈凱達、徐岱靈特別來台參加映後座談。詹志宏引用電影結尾落下的註腳說，那個時代的香港對於各種多元文化價值兼容並蓄，猶如與世界的初戀，現在的香港讓人既熟悉又陌生，但只要有人願意記得，我城的故事仍然尚未完場。

詹志宏指出，台灣自由、宜居的生活環境與步調，吸引許多香港文化專業人士來台繼續從事藝文創作，相信自由的土壤，一定可以讓他們產出更富創意的藝文作品，共同豐富台灣的文化內涵，讓台灣成為香港朋友的另一個「我城」。

詹志宏表示，香港電影對華人世界有著深遠的影響，更有人稱「有華人的地方，就有香港電影」，尤其在1980年代，香港電影總產值僅次於美國，被稱為東方好萊塢、華人夢工廠，雖然近年香港電影產量減少，但無論在票房，或是獲得國際獎項肯定上，都讓我們眼睛為之一亮。

本次特映活動精選的4部電影兼具票房及深度意涵，其中「毒舌大狀」在2023年創下香港影史紀錄，票房超過1億港幣，成為香港影史上最賣座的華語電影，「窄路微塵」、「流水落花」也獲得許多國際大獎肯定。開放民眾線上索票，不到1天，全數場次即已索票一空，受到民眾熱烈歡迎。

陸委會主委邱太三伉儷特別出席首映會表示支持，港澳蒙藏處長兼策進會祕書長盧長水、文化合作委員會召集人謝佩霓、中央廣播電台董事長賴秀如等多位文合會委員，以及香港獨立策展人丁穎茵及多位影評人等亦到場，現場座無虛席。