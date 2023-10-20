最危險的地方，就是最安全的地方？波蘭首都華沙最近發生一樁奇特的珠寶竊案，一家購物中心櫥窗有個「假人」在營業時間終了之後突然動了起來，大搖大擺行竊，不過最後他還是落網了。若經定罪，按波蘭《刑法》規定，犯人恐怕要吃上10年牢飯。

綜合《商業內幕》、英國廣播公司、《每日郵報》報導，華沙警方周三（18日）說明，案發地點位於華沙市中心的斯羅德米斯切區（Śródmieście），嫌犯是一名22歲的男子。購物中心監視器畫面顯示他站在案發的百貨商場櫥窗一角冒充假人模特兒，手裡拿著一個袋子，一動也不動，假得跟「真的假人」一樣，工作人員與購物消費者都沒發現。

等到商場徹底打烊，嫌犯確定「安全了」，他走下櫥窗，在不同部門逛來逛去，最後拿著準備好的袋子洗劫珠寶專櫃。不過，這名竊賊的好運氣到此為止，後來保全人員發現了他，報警抓人。

波蘭一名男子日前涉嫌在華沙一家購物中心扮成櫥窗假人，等到商場打烊之後偷竊珠寶。

警方說，這並非嫌犯首次在百貨公司偷東西，他此前涉及2次類似竊案。其中一次，他在另一家購物中心的一家餐廳吃飯，等待打烊，接著他到服飾專櫃行竊還「換上新衣」，得手之後居然又跑回餐廳大吃一頓，監視器畫面顯示，他趴在地上鑽進服飾專櫃半開的鐵捲門入內行竊。另一次在一家藝廊，他同樣等到打烊，洗劫好幾台收銀機，也試圖偷竊其他物品。

警方公布嫌犯被捕時的畫面，但未說明逮捕日期與案發的購物中心名稱，華沙檢察官表示，嫌犯已關押3個月。

這並非頭一次有小偷假扮人體模型行竊。英國《太陽報》報導，2016年英國西薩塞克斯郡（West Sussex）有2名竊賊混入商店的假人模特兒之中，等到店家打烊之後偷走當時價值1萬鎊的名牌服飾。英國《衛報》報導，義大利羅馬2012年逮捕3名試圖在一家名牌服裝店冒充假人的男子，鄰居聽見他們闖入的聲響之後報警逮人。