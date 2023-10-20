2024總統大選倒數不到90天，《美麗島電子報》20日公布第55波民調，三腳督態勢下依序為，賴清德35.5%、侯友宜23.0%、柯文哲22.5%；四腳督部分，由高到低分別為賴清德32.2%、侯友宜20.4%、柯文哲18.4%、鴻海創辦人郭台銘7.8%。而和第54波民調比起來，侯友宜和柯文哲兩人的支持度又更加接近，如同麻花一般纏鬥。

根據《美麗島電子報》20日公布的最新2024總統民調可以看到，從三腳督來看，侯友宜和柯文哲兩人支持度僅差0.5個百分點，兩人纏鬥激烈，而賴清德則相較上次多增加了1個百分點；若以四腳督來看，賴清德也是增加了1個百分點，侯友宜則跌了1.5個百分點，柯文哲跌了1個百分點。

該份民調也調查了民眾對於「政黨輪替」的意願，其中有29.4％的民眾想要「民進黨繼續做」，有20.2％的民眾想要「換成國民黨做」，有12.7％的民眾想要「換成民眾黨做」，有4.7％的民眾想要「換成無黨籍做」。