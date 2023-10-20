國民黨總統參選人侯友宜於20日晚間參加台中市立委提名人誓師大會，更和前高雄市長國瑜、台中市長盧秀燕同台，再度重現漢子、燕子、禿子合體旋風。盧秀燕談到5年前也是「漢子、燕子、禿子」3人合體打出地方選舉的大勝，現在也要從台中出發翻轉台灣、讓台灣更好；盧秀燕大讚「正義的侯友宜」、「降低戰爭風險的侯友宜」、「讓建設有希望的侯友宜」，從侯過去擔任警職跟邪惡作戰，能夠維護兩岸關係，以及未來執政不分藍綠、公平建設地方，為了我們自己，為了我們的國家，要一起支持侯友宜。

盧秀燕先開玩笑說台中主場她很吃虧，前面是口才很好的韓國瑜、後面是參選總統的侯友宜，盧秀燕說，大家都知道他們3個感情很好，5年多以前就在台中合體，當時3人都在競選市長，都希望地方政府更好，因為資源不多、選的很辛苦，三人都會互相加油，當時也是在台中「禿子、漢子、燕子」合體，創造了地方選舉的大勝，翻轉成功。

國民黨總統參選人侯友宜於20日晚間參加台中市立委提名人誓師大會，前高雄市長國瑜、台中市長盧秀燕同台，再度重現漢子、燕子、禿子合體的旋風。（截自侯友宜競辦直播）

盧秀燕說，從五年多之前，到現在2024年的總統、立委大選，他們三人再次在台中合體，團結在台中、從台中出發，翻轉台灣、讓台灣更好，邁向勝利之路。

盧秀燕也說，支持侯友宜不只是支持侯一個人，而是支持我們自己，這個國家生病了，吃蛋要擔心、吃豬肉也要擔心，整個國際情勢也在緊張，看到以巴戰爭、俄烏戰爭，國家現在進入非常危險、辛苦的境地，所以選出好的國家領導人，就是保護我們自己、照顧我們自己！

為甚麼要支持侯友宜？盧秀燕也給出理由，他是正義的侯友宜，一輩子保家衛國、保護人民，槍案、命案都出生入死，不顧自己的生命安全都要保護人民，哪會容許戰爭發生，侯友宜一輩子都在跟邪惡作戰，都在抓壞人、打壞人，所以要支持正義的侯友宜。

盧秀燕也說，過去台灣的情勢比較穩定，但現在連陸客都不願意來台，兩岸關係緊張、國際危險情勢也會升高，今天如果兩方發生戰爭，「輸是輸、贏也是輸」，因為國家人民都會被破壞，所以我們要支持維護國家安全，降低戰爭風險的侯友宜！

最後一點，盧秀燕稱讚侯友宜是各縣市建設的希望，光是一條中捷藍線都被卡這麼久，侯友宜若上任總統，一定會公平施政、不分藍綠、建設地方，所以是讓建設有希望的侯友宜！

盧秀燕強調，她執政台中五年以來，就是希望台中好，台中好、台灣才會好，但只有各縣市好還不夠，中央不好也沒有用，國家要更好，台中才會更好！所以為了我們自己，為了我們的國家，要一起支持侯友宜，幫侯友宜拉票，如果侯友宜當選，我們「禿子、漢子、燕子」一定會做牛做馬、為國家社會人民服務！