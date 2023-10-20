第58屆金鐘獎頒獎典禮於今（20日）、明（21日）2天盛大舉行，今節目類典禮主持由陳亞蘭搭檔劉品言，王伯源以《一樣不一樣》奪下兒童少年節目主持人獎，打敗鍾欣凌、大霈、薛紀綱等人。

王伯源他一上台講感言就哽咽，他感謝評審的肯定，並表示這個獎很重要，也很感謝電視台願意做兒童節目，因為做兒童節目真的不簡單，但也很有趣，他也感性說「台灣每一個小孩都好珍貴，每一個小孩都很值得被善待，無論你覺得自己和別人是不是一樣，希望每個人都能好愛好愛台灣這片土地上每一個孩子」。

最後他表示每一個人都很獨特，每一個人也都有夢想，希望我們所有孩子的夢想都能被支持。王伯源投入兒少主持多年，第2次拿獎的他態度仍十分謙虛，表達對所有合作夥伴及家長的感謝：「謝謝各位，在節目中我們拜訪了很多特殊兒童，在幫他們實現夢想的過程當中，我們發現其實每個孩子都是一樣的，但每個人也都有點不一樣。」

兒童節目獎得獎節目《叫我野孩子》製作人陳芝安帶著孩子們上台領獎。（三立提供）

《小O事件簿》拿下少年節目獎，節目主持人向盛言上台致詞感謝合作夥伴。（三立提供）

王伯源在《一樣不一樣》中，親自探訪身心障礙的孩子，帶大家了解脣顎裂及先天性頸椎融合症、腦性麻痺患者、自閉症、視障等兒童跟青少年，透過節目希望讓小朋友懂得尊重差異。另外，本屆兒童節目獎的則由《叫我野孩子》拿下，製作人陳芝安帶著孩子們上台，元氣滿滿地喊話：「其他入圍者都十分可敬，但拿獎的感覺真的很爽啊」，另外也表示：「如果大家有手機成癮症，走到大自然一定會好！」；少年節目獎得獎者則由《小O事件簿》拿下，節目主持人向盛言表示：「做兒少節目的各位都彼此認識，大家都知道有多辛苦，這個獎是給大家一起的。」