第58屆金鐘獎電視節目類頒獎典禮今(20日)晚間在國父紀念館舉行，下午星光大道部分展開，節目《女人我最大》在臉書直播評點藝人紅毯穿著，當蔡黃汝（豆花妹）以一襲白色開高衩禮服現身拍照區時，為了秀出右邊長腿，刻意撩了一下裙子，但鏡頭角度太低導致她疑似走光，藍心湄立刻驚喊：「看到內褲了」。

藍心湄今與造型師Kevin、Judy、WIND、製作梁赫群稍早在《女人我最大》的臉書直播看金鐘獎紅毯，蔡黃汝和峮峮現身後，立刻引來現場攝影記者狂拍，兩人是以《飢餓遊戲》和王仁甫、孫協志、許孟哲入圍益智及實境節目主持人獎，而蔡黃汝的一個動作引來藍心湄注意。

見蔡黃汝微微拉開高衩的裙子，藍心湄驚訝說剛剛看到內褲，「那個女生為了把開岔掰開，掰太開然後看到白色內褲」，其他人則都一臉茫然，Judy回：「對，蔡黃汝，剛剛一瞬間」，藍心湄再補充說：「不好意思因為我老花，所以遠的看得很清楚，就在那個moment她...」，Kevin老師則說：「她也有可能是穿白色的安全褲」，藍心湄說：「也有可能，對」。

梁赫群此時緩緩回：「不好意思剛剛工讀生妹妹那個時候把大字報給我，我就分心了」，引來全場大笑，藍心湄回：「唉呀，回去可以看重播」，並隔空叫鏡頭不要再拍蔡黃汝的下半身，Kevin老師則把話題拉回來討論蔡黃汝的珠寶和鞋子品牌，藍心湄說可能是因為裙子太長或鞋子太短，衣服不能改工作人員便叫她遷就一下，最好的方式是把衣服改成前短後長，因此會忍不住想抓來抓去調整裙襬，此外，從鏡頭上看起來她胸部部分也太緊，Kevin同意回說：「對，她胸部太集中了」。