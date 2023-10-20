桃園市農業局19、20日在復興上巴陵辦理「加強農民栽培水蜜桃及甜柿技術講習」，共42位果農參加，會中特別邀請農業部農業試驗宋家瑋博士針對病蟲害防治、合理化施肥、因應氣候變遷田間管理重點及智慧農業導入向農友作精闢講授，20日則移師至田間作管理技術現場指導。

水蜜桃及甜柿是復興區特色水果，產區集中在上巴陵，以果實碩大、甜美多汁著稱，深受市場青睞。水蜜桃需在冷涼之高海拔1400~2200公尺的高山上種植，而上巴陵位在海拔1500公尺適合果樹生長，復興在地生產優質水蜜桃果香濃郁，是各產區中的特級品。

農業局長陳冠義表示，近年農民栽培種植環境日益嚴峻，為此市府積極辦理相關栽培技術講習，邀請農試所及農改場的專家，分享水蜜桃及甜柿的最新栽培技術，及宣導安全用藥技術與觀念，使農友得以因應氣候變遷預防病蟲害及穩定水蜜桃及甜柿產量。本次講習會也特別向農友們宣導猴害的防制策略，同時提供林務署及市府配合編列經費補助電圍網的補助資訊，提供果農防治獼猴危害農作發生。

陳冠義說，針對果實蠅對水蜜桃的危害，農業局除補助農友購買甲基丁香油，今年更首度與復興區農會合作新增補助旋轉式避蛾燈，期能協助農友降低果農損失並維持果實的品質，同時農業局也媒合農民導入智慧化農業技術，輔導有意參與設置相關智慧農業監測系統之農友，並藉由導入相關設備，使其更能掌握田間作物生長概況，以因應氣候變遷。

陳冠義提到，未來農業局也會持續與農會及改良場密切合作，關心復興果樹產業的發展，也特別感謝復興區農會高理忠總幹事率領推廣部團隊全程參與2日的講習，充分反映農友的心聲，期望藉由此次講習分享交流，提升果農栽培技術與品質管理。