伊藤舞雪在水中盡情展現自己的曼妙曲線。（JKF提供）

日本AV女優伊藤舞雪有著身高160公分、E級豪乳、45公分水蛇腰的魔鬼身材，被譽為「身材教科書」，近日受邀擔任JKF雜誌10月封面人物，來台拍攝大尺度泳裝照，這也是她第一次拍攝泳池相關主題的作品，大方在水中盡情展現她曼妙的曲線， 兼具性感與冷豔，讓粉絲大飽眼福，好身材一覽無遺。

伊藤舞雪在2018年一出道就被譽為「明日花綺羅接班人」，出道前伊藤舞雪覺得自己在床上應該偏M，但隨著越來越多 作品挑戰比較強勢的角色，自己也逐漸享受成為S屬性的女王。同時有著AV女優、雜誌模特兒、播客三重身分， 她在2021年開始經營Podcast節目《伊藤舞雪のらじきち》和粉絲互動。她表示過程中並沒有碰到太大的問題，一直都很開心，也會不定期邀請其他AV女優一起上節目，分享彼此的經歷。

去年和山岸綺花合作演出，該作品還奪下片商年度銷售冠軍的佳績，進一步詢問未來最想一起共演的女優？伊藤舞雪開心地說：「最想跟相澤南一起共演，因為我們都是S，感覺可以拍出很棒的作品。」但可惜相澤南已經引退。被問平常如何保持身材？她透露自 己平常沒做什麼保持腰圍的運動，「真的要說的話，大概就是按摩和伸展」，完全就是麗質天生。

出道5年時間，伊藤舞雪今年為了拍攝JKF封面與TRE台北國際成人展2度來台，並在TRE「愛情診療室」與粉絲近距離互動，表現火辣與可愛兼具的獨特魅力，親切的態度更是圈粉無數。而她更學會了「謝謝」和自己名字的中文念法，當時她還在IG上發文寫道：「謝謝台灣，謝謝TRE，這是最好的三！!我很快就會回來看你們。」最後伊藤舞雪想對台灣粉絲說：「謝謝大家這麼支持我， 我很快就會和大家再見面！」