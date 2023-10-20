近日墾丁南灣海域時常出現海豚身影，19日還出現遊客與海豚共游的有趣畫面，但海洋委員會海洋保育署指出，恐涉嫌違反野生動物保育法騷擾鯨豚，可處1年以下徒刑、或併科最高30萬元罰金。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

近日墾丁南灣海域時常出現海豚身影，19日還出現遊客與海豚共游的有趣畫面，但海洋委員會海洋保育署指出，恐涉嫌違反野生動物保育法騷擾鯨豚，可處1年以下徒刑、或併科最高30萬元罰金。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

近日墾丁南灣海域時常出現海豚身影，昨天（19日）還出現遊客與海豚共游的有趣畫面，但海洋委員會海洋保育署指出，與海豚共游或觸摸將對海豚造成緊迫，迫使海豚改變其自然行為，恐涉嫌違反野生動物保育法騷擾鯨豚，可處1年以下徒刑、或併科最高30萬元罰金。

海保署表示，海保救援網（MARN）團隊13日曾接獲民眾通報墾丁小灣有海豚出沒，當下即由海保署海洋保育站聯繫海巡第八巡防站加強巡邏附近海域，並提醒遊客切勿追逐、餵食、拍打水面等騷擾行為，19日下午再次接獲民眾通報，墾丁南灣又有海豚出沒，而海巡人員到場後雖未見到海豚，但網上出現遊客與海豚共游的畫面。

MARN救援團隊根據影片中海豚的行為判斷，海豚游至淺水域休息，是為減少體力消耗，躲避可能攻擊牠的生物，所以遊客應盡量避免靠近、降低導致其緊張的機率，才能讓牠自行恢復到可以回到深水區正常生活。

海保署說明，民眾於野外遭遇鯨豚應與鯨豚保持一定距離，切勿企圖靠近與其共游、觸摸、餵食或拍打水面驚擾，倘若造成鯨豚個體或族群的行為改變，表示鯨豚可能已受到人為的干擾，依據野生動物保育法第42條，可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬元以上30萬元以下罰金，請民眾千萬不要以身試法。

海保署再次呼籲，若發現擱淺或需要救援的鯨豚或海龜，為了自身以及動物的安全，請勿在沒有專業指導下，任意對動物進行處置，應趕快撥打海巡「118」專線或通知所在縣市海洋保育主管單位，盡可能提供詳細發現地點、時間及敘述動物狀況，才能讓MARN專業團隊在最短時間內前往救援。