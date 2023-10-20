2023年第58屆金鐘獎14、20、21日於國父紀念館盛大舉行，20日是節目類的頒獎典禮，明晚則是戲劇類，星光主持人由女星巴鈺和黃豪平擔任，典禮主持人則由去年拿下視帝的陳亞蘭搭上劉品言；女星蔡頤榛（五熊）和最年輕金鐘視帝吳政迪一同頒獎，蔡頤榛一身白色薄紗禮服十分唯美，獲網友稱讚。

蔡頤榛2015年曾憑主持節目《留言追追追》獲第50屆金鐘獎兒童少年節目主持人獎，距離當年得獎已有8年，她上台直呼：「今天呢就由我們兩位兒少主持界的學姊跟學弟一起來頒發4個獎項」。五熊這次擔任頒獎人以白色薄紗禮服造型現身，搭配俏麗微捲短髮，氣質唯美又帶點小性感，讓網友們誇獎：「不錯辣的五熊」、「五熊穿的好像要結婚」、「五熊真的漂亮！」、「五熊很美～」。

蔡頤榛（左）和吳政迪（右）擔任頒獎人。（圖／三立提供）

蔡頤榛也在社群分享後台準備的花絮，只見她和吳政迪在休息室內拿著紙本對流程，兩人神情十分認真，周圍有不少工作人員，上台後的表現可圈可點，沒有出錯和口誤，可見下了一番苦心。

蔡頤榛和吳政迪在後台準備。（圖／bernice0222 Instagram）

現年36歲的蔡頤榛外型亮麗，13歲就被發掘拍廣告，15歲上吳宗憲主持的節目《我猜我猜我猜猜猜》後出道，在經典偶像劇《終極一班》中飾演「金剛妹妹／五熊」而走入大眾視野，陸續參演了《終極三國》、《終極一班5》、《我的少女時代》、《一吻定情》等等影視作品。