以巴衝突未見平息，伊朗警告，民兵組織將開闢「多條戰線」對抗以軍。前立委郭正亮表示，如果民兵打死了美國人，美國可能就會以這個當理由介入，那就會造成一個不可測的後果。

針對以巴衝突，郭正亮今(20日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，美國會不會介入，比如在以色列忙不過來的時候，美國親以色列的力量實在太大了，可能會要求美國介入，不然兩艘航母在那邊幹嘛。

郭正亮接著指出，美國人在以色列有14萬人，比在台灣多得多，可見美國跟以色列的關係。如果民兵打死了美國人，美國可能就會以這個當理由介入，那就會造成一個不可測的後果。如果以色列要四面作戰，騰不出手來，美國空軍可能就進來了，甚至還有各種飛彈。

郭正亮更點出，美國為什麼不敢打伊朗？伊朗1979年就跟美國對著幹，到現在已經44年了。因為霍爾木茲海峽太容易被封鎖，跟蘇伊士運河一樣，若伊朗弄幾艘沉船在那邊，就出不去了。而全世界有三分之一的石油要經過霍爾木茲海峽，所以美國不敢打。